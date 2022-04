Abdallah SAIH

Diplômé de l’Edhec Business School avec un double diplôme M.Sc. Financial Markets et Master In Management, ayant de l’intérêt pour le domaine de la finance. Je pourrai apporter ma rigueur, mes capacités d’organisation et d’analyse ainsi que ma curiosité.





Au cours de mes expériences professionnelles, j’ai pu développer mon sens relationnel et fait preuve d’esprit d’équipe dans l’accomplissement de mes différentes missions. Par ailleurs, mon expèrience de 6 mois au sein du Crédit Mutuel-CIC Securities en tant qu’analyste financier m’a permis de développer des competences dans le domaine de la valorisation des entreprises aussi bien sur le plan financier que stratégique.





Au sein d’Amundi Alternative Investments j’ai eu l’occasion d’être en contact permanent avec les clients et les investisseurs désireux d’avoir des informations sur les fonds et produits d’investissements alternatifs proposés par Amundi. Ma rigueur et ma précision dans la réalisation de mes tâches ont été vivement appréciées par mes supérieurs ainsi que par les clients et les prospects d’Amundi.



Mes compétences :

Analyse Risque

Hedge funds

marché financier