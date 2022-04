Les secteurs de la mobilité et de l’énergie rencontrent des défis que la technologie permet de relever. Après les secteurs du divertissement (comme la musique), des médias, du commerce et bien d’autres, les secteurs de la mobilité et de l'énergie connaissent à leur tour une véritable révolution numérique.

Étant passionnée par ces mutations, j’ai choisi de réaliser mon mémoire de fin d’études EDHEC sur la mobilité électrique. Ces recherches m'ont fait prendre conscience des enjeux et du potentiel de ce secteur.

Je me suis alors spécialisée dans ce domaine en rejoignant l'équipe innovante et dynamique de G²mobility (www.g2mobility.com), entreprise pionnière en solutions de recharge intelligentes pour véhicules électriques.



N'hésitez pas à me contacter par mail via delphine.bornert@g2mobility.com ou delphine.bornert@edhec.com





Mes compétences :

Gestion de projets

Etudes de marché

Business développement

Évènementiel

Marketing digital

Marketing opérationnel

Conseil

Management d'équipe

Analyse de résultats économiques

Partenariats et vente de service B to B

Veille stratégique et intelligence économique

Smart Grid

NTIC