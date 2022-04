Abdallah THABET

De Avril 2006 au Mars 2011, j'ai occupé un poste de technicien supérieur en télécommunications:

- On installe les autocommutateurs dans les petites et moyennes entreprises. On est concentré sur les produits Alcatel (4200, 4300, 4400, OXE et OXO) et Panasonic, LG J’ai poursuit une formation ACFE (Alcatel Certified Field Expert) OMNIPCX Office en 2006.

- On installe aussi les réseaux structurés dans les entreprises.

- On fait le vidéo surveillance.

Dès Avril 2011, gérant de Technocom Médenine (mêmes activités)



Mes compétences :

Electronique

Informatiques

Réseaux informatiques

Sécurité

Securite electronique

Télécoms