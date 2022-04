Abdallah TOURÉ

- En recherche de STAGE de fin d'étude d'une durée de 6 mois à partir de MAI 2015



Bonjour



Actuellement je suis en Master 2 Management et Ingénierie de l'Energie, à IONIS-STM. Cette formation m' enseigne les aspects économiques, stratégiques et managériaux d'un projet dans le domaine de l'énergie.



Avec un goût prononcé pour les sciences, j'ai suivi un cursus universitaire Science Technique Pour l'Ingénieur, jusqu'à l'obtention d'un Master1 Conception Mécanique Et Thermique. Cela m'a permis d'acquérir les compétences d'ingénieur en mécanique.



Pour être plus complet professionnellement, j'ai intégré ma formation actuelle. A IONIS-STM l'apprentissage se fait par des mises en situation réel avec un cadre similaire à l'entreprise. On travaille exclusivement en projet en groupe ou individuellement, sous forte contrainte temporelle et en collaboration avec des profils différents.



Mes compétences :

Autocad

Solidworks

Microsoft Project

Matlab

CATIA

Autodesk Inventor

Microsoft Office