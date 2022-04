Jennifer LE MAISTRE

Diplômée d'un Master en Chimie et d’un MBA de Marketing et Biologie., je recherche actuellement un poste junior me permettant de participer activement à des projets marketing, afin de mettre à profit mon dynamisme, ma créativité ainsi que mes compétences acquises lors de ma formation.



Ma double expérience technique et marketing réussie durant ces trois dernières années en tant qu’ingénieur chimiste de recherche et chef de produit chez B. Braun Medical me permettra de mener avec succès les missions propres à ce poste.



Au cours de mon activité en tant que chef de produit, j'ai pu acquérir une approche concrète et polyvalente du marketing en travaillant sur l'image et le positionnement de produits hospitaliers. Je me suis également familiarisée avec des missions clés telles que la veille concurrentielle, les études de marché et la création de documents de formation.



Intégrer un acteur pharmaceutique majeur dans les domaines de la santé représente pour moi un réel enjeu d’avenir dans lequel mon travail et mes ambitions pourront s’exprimer pleinement.



Mes compétences :

Microsoft Office

Adobe InDesign CS5