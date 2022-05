Tayeb BENDJEDI

Étudiant chez Ionis STM en Master 2 Management des Systèmes d’Information, mon objectif est de déboucher sur les métiers de la DSI, Business Intelligence, et du développement.



Grace à mes précédents et stages et projets, j'ai acquis un certain sens de l'autonomie et du travail en équipe. Je suis motivé, déterminé et rigoureux, qualités que je juge indispensables pour intégrer efficacement une entreprise.





Mes compétences :

UNIX

Java

C Programming Language

SQL Server Reporting Services

SQL Server Integration Services

SQL Server Analysis Services

SQL

SAS Enterprise Intelligence Platform

Oracle PL/SQL

Microsoft SQL Server

Microsoft Excel

Microsoft Access

JavaScript

ETL

Data Mining

Business Objects