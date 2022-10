Luc FORTIER

Créée en 1990, Umanis est une société de conseil et d’ingénierie spécialisée en Business Intelligence pour près de 70% de son activité, Gestion de la Relation Client et Web/IT.

Umanis accompagne ses clients sur la globalité de leurs projets de transformation numérique (conseil, développement, intégration, tierce maintenance applicative, infogérance et formation) selon plusieurs modes d’intervention : la prestation sur site, le forfait, en centre de services partagés et en mode SaaS. Plus de 70% des entreprises du CAC 40 nous font confiance, année après année.

Le groupe Umanis rassemble plus de 1600 collaborateurs pour un chiffre d'affaires d'environ 130 millions d'euros.



Le Pôle Centre de service prend en charge des applications sur l'intégralité de l'offre Umanis (BI, CRM, NTIC).



Le pôle Centre de Service en quelque chiffres :

- un effectif géré de plus de 300 collaborateurs (Directeurs de Projets, Chef de Projets, Experts, Ingénieurs d'Etudes),

- des centres de service nearshore basés à Tours, Nantes et Casablanca



