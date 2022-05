Messaoudi DJALEL

- Connaissance des systèmes décisionnels



- Concepteur réalisateur (niveau confirmé + de 10 années de conception et de réalisation),



- Compétences de Modélisation : Sybase PowerAmc 15.1



- Compétences techniques ETL : POWERCENTER – DATASTAGE (niveau confirmé avec + de 7 ans d’expérience), UNIX HP , ORACLE et SQL Server



- Compétences Restitution : SAP Business Objects 3.1 (Client/Serveur, Webi)



- Bonne maîtrise des langages Shell, Visual Basic, PHP, C, XML, Delphi, Perl



- Outils : HP Quality Center 9.2, ARS(ROCCI),



- Norme : CMMI



- Méthode : ARPEGE



* Forte autonomie



- Capacité rédactionnelle



- Compétences relationnelles