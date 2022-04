Alain FORTIER

Je suis graphiste-concepteur freelance, diplômé de l’ESAG (Penninghen) en 1992.

En 1993, je crée mon studio graphique, ImageDesigner.

Depuis, je collabore en tant que créatif indépendant avec différentes agences de communication et d’évènementiel, je réalise pour mes clients directs, tous types de projets Print et/ou multimédia.

ImageDesigner me permet de proposer un vaste éventail de prestations grâce à un réseau de partenaires également indépendants, notamment des spécialistes de la conception et de la rédaction, du développement informatique, de l’exécution et la fabrication.



Parallèlement, je développe d’autres projets plus personnels autour de l’image - visuels numériques, peintures, dessins... que j’expose régulièrement dans des galeries ou sur internet.

Également passionné par l’écriture, je publie mes romans sous le pseudonyme d’Alain Orferit, mon double en écriture, aux Éditions Orferit.



Mes compétences :

Flash

Mise en page

Charte graphique

Graphisme

Site internet

Print

Illustration

Multimedia

Web design

Retouche photographique

Signalétique

Logotype

Animation 2D

Présentation Powerpoint

Montage vidéo AfterEffects