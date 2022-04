Alain FORTIER

Après 23 années dans la technique et le management, j’ai à coeur de mettre mes compétences au service des autres dans le domaine de la reconversion.



Mes compétences clés :

- Ressources Humaines : coaching, management et formation,

- Technique : étude, déploiement, exploitation, maintenance, expertise et soutien.



Mes Atouts : polyvalence, rigueur et sens du travail bien fait, même dans des conditions extrêmes.



Mes compétences :

Coaching

Maintenance

Management

Logistique

Planification

Télécommunications

Fibre optique

Formation

Construction navale

Reporting

Prise de parole

Conduite de projet

Intégration

Process

Leadership