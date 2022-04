Alain FORTIER

Diffuseur web diffusion en direct événement, site de diffusion web,Si vous avez des événements que vous aimeriez diffuser en direct sur internet voici outil simple pour capter et diffuser un événement en direct sur le web .Vous pourriez utiliser notre plateforme de diffusion web en utilisant votre propre équipe de captation vidéo avec soutien technique pour la diffusion web, de plus vous pouvez diffusé sur votre site ou le site de votre client

Pour plus d’information contactez-moi



Mes compétences :

Spécialisée diffusion web en direct