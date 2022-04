!



Mes compétences :

-Mise en œuvre d’une boucle de Régulation simple

Electricien polyvalent

Configuration et paramétrage de variateurs ATV71

Mise en service des équipements d’automatisme

C et C++, ladder, sfc, ST, LI, FBD et Wlangage.

Installation et dépannage des systèmes industr

Rédaction de AOD,AFD, AT, mode opératoire, recette

Analyse d’une application de contrôle-commande

PL7 pro, UNITY pro, SIMATIC MANGER et TIA PORTAL

WINCC flexible Advanced, PCVUE 11.2 et WINDEV

Robot fanuc