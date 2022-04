Abdé BOUDILMI

Après avoir débuté ma carrière au sein de l’industrie automobile, je me suis ensuite spécialisé dans le management des risques, de la qualité et du développement durable au sein des établissements de santé.

Fort de 20 ans d’expérience dans la conduite de projet, j’ai pu animer de multiples projets (dossier informatisé patient, prise en charge aux Urgences, circuit bloc opératoire, sécurité anesthésique, sécurisation du circuit du médicament, désinfection des endoscopes, sûreté électrique…). Coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins, j’anime l’Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP). Tout ce travail transversal a été récompensé par une certification HAS V1 en 2002, V2 en 2006, V3 en 2010 et V4 en 2015.

Depuis 2008, en parallèle de mon activité de terrain, j’ai développé à temps partiel mon activité de consultant en santé (pour le CNEH, l'APAVE, Nicomak…). A ce titre, j’ai accompagné de nombreux établissements : CHU Nice, CH Draguignan, CH Toul, CH Roanne, CH Gregory, CH Marne la Vallée, CRLCC d’Angers, CH Montbrison, CH Rumilly, CH Bourges, CH Valvert Marseille, l’EPSM Lille, CH Vitry le François, CH Bry sur Marne, CH Falaise, CHU Limoges…

Dans le cadre de l’Environnement et du Développement Durable, j’ai créé mon propre outil de diagnostic « Certif DD en Établissement de santé » qui permet d’aboutir à un véritable programme pluriannuel d’actions DD (bilan carbone, maîtrise des effluents, résidus de médicaments dans les eaux usées, RT2012 et maîtrise de l’énergie, ICPE, qualité de l’air…) au sein des 3 dimensions : gestion économique fiable, établissement socialement intégré et écologiquement respectueux.

Les établissements de santé et médico-sociaux sont en pleine mutation. Avec l'obtention en 2018 d'un Master 2 Ifross Lyon 3 "Direction, Organisation et Stratégie des Structures sanitaires et médico-sociales", je suis très heureux de débuter mon nouveau poste de Manager Qualité Risques du GHT Nord-Dauphiné.



Mes compétences :

Conseil

Développement durable

Environnement

Qualité

Management

Formation professionnelle continue

Relation client

Bilan carbone

Santé

Consultant

Sécurité et gestion des risques

Efficience

Organisation

Certification HAS v2014

Méthodologie patient traceur