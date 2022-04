Abdel Adim EL AYADI

Diplômé en mécanique et matériaux, j'ai pu acquérir des compétences dans trois domaines :



•1: Mécanique des structures : Femap, Nastran, Patran, Samcef, RDM, Calcul analytique, fatigue et tolérance aux dommages.



•2: Design : Logiciel de conception : CATIA V5



•3: Matériaux : Essais mécanique, caractérisation, production. Certification dans le milieu aéronautique, contrôles non destructifs, réglementation industrielle, études métallurgiques de cas réels

Qualité (ISO 9001,9100, 5S, 5M)

Procèdes d’obtention des matériaux polymères, métalliques et composites



a.elayadi@outlook.com

06 68 21 04 72



Mes compétences :

Calcul de structure

Aéronautique

Matériaux composites

Fatigue

Calcul analytique

Patran

NASTRAN

CATIA

Composite design

Generative Shape Design

Assembly Design

Femap

Samcef

Mécanique

Conception