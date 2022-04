Bonjour je me prénomme Abdel j ai 37 ans célibataire et sans enfants je suis très dynamique polyvalent j aime le contacte et la communication avec autrui ouvert et aimable courtois et discret je n ai pas non plus toutes les qualités du monde mais je dispose d assez je pense pour pouvoir trouver un job qui me plait je l'espère car jusqu'à présent ca na pas était le cas



Mes compétences :

Chauffeur

Sécurité

Cuisinier

Vendeur