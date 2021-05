Abdel BENABDALLAH

20 ans d'expérience en gestion des systèmes d'informations à l'international.



Spécialités:

- Direction des infrastructures, support et production informatiques

- Direction de projets informatiques et d'intégrations de société

- Gestion des équipes multi sites, multi culturelles et transverses

- Référentiels et bonnes pratiques informatiques (ITIL, COBIT, CMMI)



Expert Certifié ITIL. Anglais courant.



Mes compétences :

Management à distance et international

Leadership

Team building

ITIL

Team Leadership

IT Service Management

Change management/conduite du changement

Global IT opérations

Project management

IT Stratégie

Gouvernance IT

Infrastructure informatique