Abdel BOUKHELIF

Depuis toujours mes compétences m'ont amené à intervenir sur des projets complexes et variés. Grâce à ces expériences, j'ai construit un profil de généraliste avec quelques spécialités me permettant d'intervenir sur divers domaines techniques et fonctionnels.



Habitué aux défis, je souhaite continuer à apporter mon expérience et mes compétences techniques dans le pilotage de projets. J'aime appréhender les problématiques projet dans leur globalité : besoins fonctionnels, contraintes d'architecture, contraintes techniques, maintenance, qualité, planning ...



Aujourd'hui, je souhaite découvrir une nouvelle région et cherche ainsi une opportunité de carrière en province.





Mes compétences :

Tibco

JSP/Servlet

Javascript

JAVA

XSL

J2EE

XML

JSF/JSP/Struts/Hibernate

SQL

Websphere

Jboss

Case360

Oracle, MySQL

Solution Tibco AMX BPM