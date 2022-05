Thierry VATAN

Riche d'une expérience de plus de dix ans dans des industries exigeantes, j’ai pu acquérir des compétences transposables telles que la gestion de projets, management d’équipes ou l’assurance qualité. Je suis motivé par l’envie de découvrir un nouvel environnement tant professionnel que personnel.





COMPÉTENCES METIER

- Piloter des projets de l’appel d’offres à la mise en production en respectant une démarche QCDP dans un contexte international.

- Gérer les ressources humaines et matérielles ainsi que la planification des activités.

- Garantir le respect du planning, des coûts et le suivi du processus d’assurance qualité.

- Gérer les risques et les actions associées (préventives, curatives et de sécurisation).

- Assurer de la qualité et de la conformité des livraisons (assurance qualité, respect des normes, réglementation).

- Gérer et suivre les coûts.

- Animer les réunions internes et externes.

- Rédiger des cahiers des charges, notes techniques.

- Audit interne, analyse de l’existant, amélioration continue.



Mes compétences :

Management

Automobile

Electronique

DOORS

Qualité

8D

Gestion de la relation client

Pilotage d'équipe

Conduite de projet

Calcul de coûts