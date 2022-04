Abdelaali ARSI

Bonjour

je me permets de vous faire savoir que je suis un jeune marocain âgé de 27 ans, titulaire d’un diplôme technicien en hôtellerie et restauration, une grande expérience dans le domaines restaurations , mise en place Accueillir les clients Accompagner les clients à la table, prendre contact , prendre en charge (réaliser tout types de services des plats et de boissons avec le respect des règles assurer le service, prendre congé et rédigé et encaissé la facture. .

Mes compétences sont comme suit:

- je maîtrise parfaitement les outils bureautiques, organisation, classement, techniques de communication, esprit d'équipe, facilité de contact, discussion , écoute, conscience professionnelle, sens de contact, présentation et responsabilité, je parle couramment le français et bon niveau en anglais.

Actuellement je souhaite rejoindre une équipe dynamique avec laquelle je pourrais mettre à profit mes compétences, et ma capacité de travail, je vous remercie de votre attention. je reste à votre entière disposition pour toutes informations complémentaire, je vous pris de me contacter.

Très cordialement.



Mes compétences :

Technique de communication

Esprit d'équipe

Presentation

Maîtrise l'outil bureautiques

Facturation

Conscience professionnelle

Sens du contact

Service client

Organisation du travail

Accueil

Sécurité au travail

Santé au travail