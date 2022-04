Abdelaali ELBARAKA

Passionné de l'informatique et de la programmation ,j'ai choisi la formation de technicien spécialisé administrateur système & réseau informatique sur l'école d'électronique d'informatique et technique d'entreprise (ELITE 3000 )à MEKNÈS ,un choix qui m'as permis de suivre une formation de qualité et d'élargir mes connaissance dans le domaine de nouvelles technologies.

Dans un environnement professionnel où les communications e-mail, téléphonie, etc...et les applications informatiques jouent un rôle prépondérant, l'administrateur systèmes et réseaux est un homme clé. Dans une grande entreprise, ce poste est occupé par deux spécialistes distincts à la formation et au parcours spécifiques. Mais dans une PME, ces deux fonctions sont souvent rassemblées. L'administrateur systèmes et réseaux est alors le bras droit opérationnel du responsable informatique car il assure le bon fonctionnement technique de l'ensemble du système d'information : réseaux et applications.

Ce poste nécessite une excellente connaissance des différents protocoles réseau et matériels réseaux ainsi que des logiciels d'infrastructure (systèmes d'exploitation tels que Linux et Windows, bases de données, serveurs de messagerie, etc...)En plus de ce bagage technique, l'administrateur systèmes et réseaux doit être en mesure d'encadrer ponctuellement des prestataires et de dialoguer avec les utilisateurs. Son sens de la vulgarisation lui permet de conseiller efficacement le responsable informatique de l'entreprise. Et sa curiosité lui permet de mener une veille technologique continue. Enfin, grâce à sa capacité d'organisation et à sa résistance au stress, il est en mesure d'optimiser un emploi du temps chargé et difficilement prévisible.



Mes compétences :

