Abdelaâli HIMI

Société de conseil et de gestion des services informatiques, Intellectus Consulting And Services est née pour répondre aux soucis des entreprises quant à la gestion des systèmes d'information.



Notre activité est axée autour de trois piliers :



- Le conseil et l'accompagnement en gestion des systèmes d'information.

- Le développement et l'intégration des logiciels informatiques.

- La formation en systèmes d'information.



Mes compétences :

Business process management

Lean Management

Intégration Divalto Izy

ITIL Foundation V3