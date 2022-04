Abdelaaziz ABOUDRAIS

Consultant en Systeme d'Information

Enseignant universitaires (FSEJS Agadir & EMAA Busibess Scool

bac+5 en Management Professionnel et Administration des Entreprises



Formation et Intégration des logiciels de comptabilité, la gestion de la paie, la gestion commerciale,

Solutions : Sage L 100 I7 , Système de Gestion de Contenu CMS WORDPRESS : Niveau Expert





 Formations Animées : Microsoft Project 2010 – Sage L100 I7 : Gestion commerciale , Paie et RH , Comptabilité - Indicateurs de Performances Commerciales ,Financiers , et RH SAGE L100 - Excel Perfectionnement Power Pivot .



Mes compétences :

Informatique

GED

SQL

KM

SI

Management

ERP

Décisionnel

Contrôle de gestion

Gestion de projet