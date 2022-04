Abdelaaziz BOUDRAR

* Ingénieur d'Etat à l'ENSEM en Génie Mécanique (Construction Mécanique et Production Intégrée).



* Atouts: Autonome, Motivé, Energique, Dynamique, Responsabilité, Organisé, Esprit d'Initiative, d'Innovation, d'Analyse, d'Equipe et de challenge.



* Objectif:



1) Satisfaction du client.



2) Réussir la mise en place des projets stratégiques, au bon délai, dans les limites du budget autorisé tout en respectant les normes de sécurité et de qualité.



3) Développer mon savoir-faire et booster ma carrière professionnelle.



* Principe: Toujours prêt à réaliser de nouveaux challenges.





Mes compétences :

Management opérationnel

Conception mécanique

Gestion de la qualité

Esprit analytique

Esprit d'équipe

Autonomie professionnelle

Esprit d'initiative

Fiabilité, Maintenance, Disponibilité, Sûreté de f

Organisation

Gestion QSE

RDM

NASTRAN

C Programming Language

Solidworks

Patran

Microsoft Office

HTML

Autocad

CATIA

Visual Basic

Lean Manufacturing

Java

C++