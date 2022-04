Abdelaaziz OUMOUHOU

2017/2018: en cours de formation: cycle infirmiers, en santé et sécurité au travail.

2010/2013: diplôme d'infirmier polyvalent (ISIAP d'Errachidia) institut accrédité.

2005/2008: diplôme de technicien spécialisé, infirmier polyvalent

2008/2011: expérience en milieu hospitalier, service des urgences, réanimation et unité des soins intensifs

dès 2011 : infirmier polyvalent en service de santé au travail qualité & hygiène et assistance sociale:

Groupe ONA Managem:

05/2015 : Participation et formation ISO 9001, 14001, santé, sécurité et environnement

17/03/2014 au 04/04/2014: Formation et obtention de diplôme de qualification instructeur, formation des sauveteurs.

09/2013 : Formation d'incendie, secourisme et premiers soins.

Contribuer à la protection de la santé physique et mentale des salariés sur les lieux de travail en collaboration étroite avec le Médecin du Travail.

Accueil des salariés en difficulté pour des problèmes de santé, professionnels ou autres.

Proposer, organiser et mettre en place des actions correctives de prévention



Mes compétences :

Santé au travail

Soins d'urgence

ISO 14001 Standard

Microsoft Word

Microsoft Excel

Intubation

Qualité & hygiène

Assistance sociale

Formation des salariés en sauvetage minier

Audits de sécurité