Abdelatif DJELLOUL

Je suis a la recherche des partenaires pour des progets en algerie ( l'immobolier) c'est a dire la promotion immobilieres ....etc vu que le marche algerien et positif.on parlera des details au moment juste.

1. etude et realisation de batiments

( induviduel et collectif)

en plus des progets dans le tourisme et attraction pour la realisation de parc aquatique et village touristique en algerie.

a la recherche d'un parternaire etude et realisation de parc aquatique et village touristique.les details on parlera apres .

dans l'attente de proposition ou offre du reste du monde mes sinceres salutations