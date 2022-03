Abdelilah MLAK

Plus de 6 ans d éxpérience dans les métiers de :



Audit Interne:

• Diagnostic des risques;

• Elaboration des programmes de vérification;

• Réalisation des tests d'audit;

• Proposition des recommandations;

• Rédaction des livrables.



Contrôle Interne :

• Elaboration des carthographies des processus;

• Rédaction, reprise et adaptation des référentiels internes (Définition et déploiement des contrôles de 1er, 2ème et 3ème niveau).



Gestion des risques :

• Elaboration des carthographies des risques (Identification, cotation et revue périodique des risques);

• Proposition et mise en place des modalités de traitement des risques (KRI, Monitoring et actions correctives).