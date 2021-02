Abdelkrim KABLI

TRIONETT Environnement est spécialisée dans le domaine de la propreté et du multiservice.

Nous élaborons pour vous des prestations sur mesure et adaptées afin de répondre avec efficacité, rigueur et fluidité à vos besoins en hygiène et en propreté.



TRIONETT Environnement est constituée de trois cadres issus dun groupe international avec trois profils différents et partageant la même vision de lentreprise.



TRIONETT Environnement sengage sur quatre valeurs :

- Une présence forte chez nos clients;

- Une tarification compétitive avec un travail de qualité;

- Formation et motivation de nos équipes;

- Du matériel et des produits répondant aux normes environnementales.



TRIONETT Environnement vous propose un audit complet de votre site sans engagement de votre part.

Nhésitez pas à nous contacter à contact@trionett.com.



