Abdellah DAYA

Ayant actuellement passé la formation de moniteur technique d’atelier (C.Q.F.M.A.), j’ai acquis un savoir-faire et des compétences qui correspondent à vos besoins sur le poste de Moniteur d’atelier en établissement spécialisé que vous recherchez. A cet effet, je vous propose ma candidature pour le poste de Moniteur d’atelier en établissement spécialisé.

J’ai eu l’occasion d’effectuer mon stage de 22 semaines en tant que Moniteur technique d’atelier en structure d’insertion par activité économique au sein de l’association : La Cité Relais. J’étais moniteur d’atelier dans le pôle insertion menuiserie.

Au cours de mon parcours professionnel, j'ai été amené à transmettre savoirs être et savoirs faire à des publics très variés en difficultés sociales ou professionnelle.

De plus, lors de mes diverses fonctions, j'ai également effectué la formation, l'évaluation et l'accompagnement des usagers. En outre, je possède de fortes capacités d'adaptation, d'écoute et de relationnelles qui me permettent d'occuper des postes très variés. Aujourd'hui ces compétences sont à votre service. Je vous invite à consulter mon C.V. ci-joint, afin que vous soyez à même d'apprécier l'intérêt de ma candidature. Le plus important pour moi a été le travail en équipe. Ce travail m’a permis de renforcer mes compétences en Techniques de formation, Techniques du dialogue social, Techniques pédagogiques





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad