Je suis géomètre projeteur en Vrd . Je travaille sur Autocad 2015 et Covadis.

je suis expérimenté en voirie réseaux divers - Topographie-modelés de terrains...



Mes compétences :

Topographie

Projets vrd (autocad2014+Covadis 2D 3D )

Dimentionnements en voiries et réseaux divers

Études quantitatives

Eau et assainissement