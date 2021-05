Abderrahim BOUTAGHROUCHT

Ingénieur développement chez Corsearch Europe



• Conception et Modélisation de bases de données relationnelles.

• Intégration et/ou migration de données avec Talend/Java

• Création de procédures stockée et fonctions sous SQL-Server

• Formation pour les adultes en informatique





Mes compétences :

Business Object

SQL Server

Oracle

MySQL

SQL

XML

XSLT

Talend

Microsoft BI

JAVA

Transact-SQL

XPath

Merise Methodology

C Programming Language

Eclipse

Microsoft C-Sharp