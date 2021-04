Abderrahim GARAOUI

GARAOUI ABDERRAHIM 32 ans Marié.

Piping Designer / Projeteur tuyauteries au sein de JACOBS Engineering SA.

Dessin industriel:

- Charpent métallique: Réalisation des plans d’ensemble 2D et 3D

et plans détails.

- Préparation des dossier de fabrication (Fiches de débit -Fiches d'assemblage.......).

- Chaudronnerie : Réalisation des plans d’ensemble 2D et 3D et

plans détails.

- Tuyauterie industrielle : Réalisation des installations 3D avec

les plans d’ensemble et détails 2D, plans isométrique.

- Béton armé réalisation des plans de coffrage et de ferraillage.

Logiciel de dessin : AutoCAD, Codworx , Tekla structures, logitrace,

avec des notions de base sur Solid works.

Logiciel de calcul : ROBOT , FLUID FLOW , CAESAR.



Mes compétences :

Plans isométrique

Plans Chaudronnerie 2D et 3D

Plans Tuyauterie industrielle 2D et 3D

AutoCAD, Codworx

Plans Structure métallique 2D et 3D

Tekla structures, logitrace