Abderrazak MKADMI

Enseignant chercheur à l'ISD depuis 2004, je suis toujours membre associé au laboratoire Paragraphe à l'université de Paris8 et membre également du labo SILAB à l'ISD. Mes travaux de recherche portent sur les outils et usages numériques dans le domaine de linfo-doc (lecture numérique, bibliothèques numériques, archives numériques, humanités numériques, big data, droit à loubli numérique...).

J'enseigne également les technologies numériques appliquées dans le domaine de l'info-doc : ingénierie documentaire, bases de données, document numérique, web 2.0 et web sémantique, etc.



Mes compétences :

XML

HTML

eLearning

Microsoft Office

UML/OMT

SQL

PostgreSQL

Personal Home Page

MySQL

Microsoft Windows

Microsoft FrontPage

Macromedia Dreamweaver

Linux

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

EDI

Database Administration

Apache WEB Server

Altova > Altova XMLSpy

Adobe Photoshop

Web sémantique

Bibliothéconomie numérique