Abdou MANSOURI

NEW MUSIC ENTERTAINMENT, est une compagnie internationnale basée en France sindée en deux groupes , le premier qui oeuvre dans l’organisation d’événements ( concerts et spectacles ), le management et booking d’artistes et la production musicale et le second dans l'audio-visuelle , conseil en strategie de marché TV , productions sous divers formats .



New Music Entertainment met à profit les années d’expérience de ses divers collaborateurs dans le but d’apporter un savoir-faire très précis dans ces domaines au service des festivals, ministères , gouvernements et toutes sociétés désirant créer l’événement, communiquer.



Nous disposons d’un catalogue d’artistes pour la plupart en collaboration direct avec les producteurs et managers, ce qui vous permet de bénéficier des meilleurs tarifs.

Une riche expérience à travers le monde :

New Music Entertainment regroupe un pôle de différents partenaires et collaborateurs qui ont oeuvré aux quatre coins du globe:

USA, Chine, Hong Kong, Inde, Tahiti, Nouvelle Calédonie, Île de la Réunion, Île Maurice, Russie, Lituanie, Dubaï, Oman, Tunisie, Maroc, Algérie, Egypte, Ouganda, Côte d’Ivoire, Turquie, Malte, Grèce, Espagne, Italie, Roumanie, Allemagne, Angleterre, Belgique, Portugal, Santo Domingo, Brésil.







Bref c’est la notre garantie d’un travail minutieusement mis en œuvre pour la réussite de nos futures collaborations.



