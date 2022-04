Abdou Nassiro DIANDE

Après le BAC je me suis inscrit en Informatique de gestion à l'ESSA ensuite l'année qui a suivi je parti l'ISIG pour le cycle des ingénieurs de travaux informatique. En 2006 j'ai obtenu mon Diplôme d'Analyste Programmeur (DAP). Après quelques stages dans de sociétés de la place, j'ai aussi enseigné la bureautique au Lycée Professionnel de Bobo et depuis Août 2008 je suis employé à AFRICOM GROUP en tant que développeur d'application (applications de gestion et application Telecom). En octobre 2009 j'ai été nommé Directeur Technique. Apres 2 ans à la tête de la direction technique de AFRICOM, j'ai rejoint UNILEVER-BF en octobre 2011 où de nouveaux défis m'attendaient. En Avril 2014 j'ai quitté la famille UNILEVER avec le cœur pincé pour une nouvelle aventure qui me conduira à l'URCN



Mes compétences :

Développement logiciel

Développement web

Visual studio .NET (C#, VB.Net, Silverlight)

MySQL, Oracle, SQL Server

Administration de bases de données

Linux

Java, PHP