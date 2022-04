Abdoul Aziz Cissé a commencé son parcours de créateur très tôt, par un cheminement à travers la littérature, la musique, les arts plastiques et le théâtre avant d’aboutir au cinéma.

Cette quête s’est mené en relation avec un cursus académique qui l’a conduit du département de philosophie de l’Université Cheikh Anta DIOP, à l’Ecole des Beaux Arts de Dakar, avec le parachèvement de ses études cinématographiques, en système d’ateliers libres, entamées des années plus tôt au Centre de communication Daniel Brottier de Saint Louis.

Il travaille beaucoup sur le rôle et la place de l’image dans les sociétés africaines, collaborant avec la plupart des institutions et organismes oeuvrant pour la promotion de l’image au Sénégal.

C’est dans ce cadre qu’il a réalisé en 2001 son premier film « Bët gaal » qui a été sélectionné dans plusieurs festivals et primé dont, notamment, le prix du documentaire du festival Image et Vie en 2004. Depuis lors, sa carrière de cinéaste engagé à la cause du développement de sa société n’a cessé d’évoluer avec la production de films de transformation sociale qui ont reçu les distinctions suivantes :

1. Prix du meilleur documentaire à l’édition 2004 du Festival Image et Vie pour le film « Bët Gaal ».

2. Prix Fellini de l’UNESCO à l’édition 2006 du concours Ciak Junior de Trevise (Italie), pour le film « Yacine ».

3. Ebène du Jury au Festival International du Film de Quartier, en 2006, pour le film « Yacine ».

4. Prix du Meilleur film documentaire à l’édition 2007 des Rencontres Cinématographiques de Cerbère (France), pour le film « La brèche ».

5. Mention spécial du jury à l’édition 2007 des Rencontres Cinématographiques de Cerbère (France), pour le film « La brèche ».

6. Ebène du meilleur film à l’édition 2007 du Festival international du Film de Quartier (Sénégal), pour le film « La brèche ».

7. Ebène du meilleur film documentaire à l’édition 2007 du Festival international du Film de Quartier (Sénégal), pour le film « La brèche ».

8. Prix Spécial du jury à l’édition 2008 du festival Ciné Sud, pour le film « La brèche ».

9. Prix du dialogue interculturel du court métrage documentaire à l’édition 2008 de Pan-Africa International (festival Vues d’Afrique de Montréal), pour le film « La brèche ».

10. Prix spécial du jury à l’édition 2008 du FIFEN (Festival International du Film sur l’Environnement de Niamey), pour le film « La brèche ».

11. Prix Spécial du Conseil des Ressortissants Etrangers de la Ville de Bologne (Italie) - Edition 2009 de Terra di tutti film festival, pour le film « La brèche ».