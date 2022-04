Abdoul Aziz NIANG

Suite à un Magistère d'Economie et Finance Internationales (MAGEFI) et un Master Professionel en Banque Finance & Négoce International, j'ai intégré le département GEDS (Global Equity & Derivatives Soultions) de la SGICB (Societe Generale Corporate & Investment Bank) où j'étais chargé de modélisation de produits dérivés Actions et Indices (Options, Futures, Warrants, Structurés).

J'ai, entre 2010 et 2013, été chargé d'analyse de données de marchés sur les produits Fixed Income, Currencies & Commodities (Bonds, Convertible Bonds, Rates, Forex, Fx Swap, Matières Premières...). Je suis actuellement Analyste Risque de Marchés sur Crédit (Bâle II Trading, modèle interne et standard IRC, CRM, Titrisation,...) et multi-asset (VaR, SVaR, Stress-Test, Back-testing).



Mes compétences :

Modélisation

Analyse Financière

Financement de projets

Analyse économique

VBA

Analyse crédit

Analyse de risque