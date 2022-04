Actuellement en 5e année Contrôle de Gestion & Audit Financier à ESCG Paris, je suis titulaire d'un Master 2 Banque & Ingénierie Financière. j'ai des compétences en Imputation rationnelle, Contrôle budgétaire, Contrôle des écarts, Coût marginal, Analyse des coûts, Tableaux de bord. Parallèlement,

J'ai acquis de l'expérience dans le domaine Bancaire durant mes stages dans certaines Banques. Grace à mes compétences, j'ai élaborer un modèle financier d'évaluer du risque de crédit via un logiciel économétrique en m’appuyant sur un diagnostic et une analyse financière. j'ai aussi eu à mettre en place un Business plan.

L’esprit d'équipe étant un de mes atouts favori, je porte de l'intérêt à l'analyse synthétique et à la prise de décision concertée.

Par ailleurs, j'ai acquis de l'expérience dans le domaine commercial grâce à mon passage au sein de CFAO MOTORS comme Conseiller Commercial et responsable du Show Room (Secteur Automobile).

La logistique aussi a était une de mes expérience dans les compagnies comme Schenker et Baker Hughes en tant que Gestionnaire de Stocks.

Ma formation académique, Mon expérience professionnelle ainsi que mes qualités personnelles reconnues constituent un atout adéquat pour votre structure.



Mes compétences :

EViews

Risque de crédit

Gestion de temps

Planification de projet

Analyse financière

Travail en équipe

Microsoft Office

Modélisation financière