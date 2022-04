Abdoul EYA OBAME

Avec plus d'une trentaine années d’expérience dans le monde de l’entreprise, Abdoukadri EYA OBAME a travaillé pour plusieurs formes de sociétés privées, de la TPE à la multinationale, en Afrique, Europe et au Moyen-Orient. Cela lui confère donc une vue pragmatique quant aux us et coutumes de ces différentes cultures. Il collabore également avec des organisations gouvernementales et non gouvernementales sur la mise en oeuvre de leur stratégie de développement.

La conjonction de son expérience professionnelle et l'étude des méthodes, utilisées par différentes personnalités charismatiques dans l'histoire, l'a conduit à l'élaboration d'une technique qui permet de révéler le leader qui sommeille en chaque être humain.



Il gère actuellement plusieurs entreprises :

- KM KODMEDIA (PDG) : agence de communication, stratégie et formation

- TUNDA INVEST (DGA) : entreprise agro-pastorale dont le but est de faciliter l'autosuffisance alimentaire des populations.

- MODUL SYSTEM Gabon (DGA) : entreprise du BTP, constructions modulaires spécialisées

- Président et Fondateur de l'association "Génération Consciente" : insertion socio-professionnelle des jeunes.

- Créateur de "The Metamorphoz Program" : méthodologie de développement personnel basée sur le dépassement de soi en changeant ses modes de pensée.



Mes compétences :

Coaching

Coaching sportif

Communication

Conseil

Conseil en image

Développement personnel

Formation

Orientation professionnelle

Développement des compétences

Stratégie de communication

Insertion socioprofessionnelle