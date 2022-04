Abdoul Karim DIALLO

Bonjour

je recherche dans le domaine de télévendeur, téléconseiller , commercial sédentaire, vos propositions seront les bienvenues.

J'aime le contact relationnel , le challenge.



Mes compétences :

• Réaliser des prises de commandes et des ventes a

• Usage courant du traitement de texte et d’intern

• Réaliser des actions de fidélisation

• Vendre des produits et des services

• Accueil du client, identification de besoins