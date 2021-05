Abdoulaye BARO

Sorti d'une formation scientifique, je me suis spécialisé au management de la qualité, sécurité et de l'environnement pour son aspect universel. En effet dans le but de travailler pour la pérennisation d'un organisme, c'est un réel plaisir d’impulser, créer et convaincre, d’aider au suivi des actions mises en place, d’accompagner les différentes directions, de mener une politique de veille active et de représentation externe pour témoigner d'activités menées et apprendre également des autres.



Etant épanoui dans ce domaine qui possède des sujets essentiels: Gestion documentaire, Document unique, Gestion des produits chimiques, contrôles et veille réglementaires, KPI, plan de progrès, analyse environnementale, tableau de bord, management, pilotage de processus, amélioration continue... autant de sujet que je souhaite contribuer avec passion au quotidien.



Mes valeurs au travail : Rigueur et Esprit de service.



Mes compétences :

Enzymologie

SORAC

5S

QQOQCP

Pareto

ISO 9001

ISO 18001

ISO 14001

ISHIKAWA

Gestion des non conformités

Documentaire

QRQC

Gestion de projet

Audit interne

Veille réglementaire

Audit qualité