Abdoulaye BELEM

.: De 1996 à 2002, je suis le cycle d'Ingénieur Topographe à l'Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II.

.: De retour à Ouagadougou, je suis immédiatement intégré dans le personnel de l'Institut Géographique du Burkina où je m'occupe du référenciel géodésique.

.: J'en ai été le chef de Service des Etudes, de la Recherche, du Contrôle et de l'Informatique

.: Actuellement, et depuis 2007, j'occupe le poste de Directeur Technique.



Mes compétences :

Géodésie

Géomètre

Gps

Système d'Information

Système d'information géographique

TOPOGRAPHIE