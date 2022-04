Abdoulaye DANDJA

Ingénieur réseaux et télécommunication de formation, j'ai occupé différentes fonctions qui m'ont permis d'acquérir une large culture télécom sur des architectures de systèmes informatique et télécoms très divers : IN (Intelligent Network), DASP & VMS Routing, client-serveur, serveur vocaux innovants...



J'occupe depuis 3 ans un poste d'ingénieur intégration, support et déploiement des plateformes IN (Intelligent Networks) au sein de la société AFD Technologies pour la société Nokia Siemens Networks. Cette mission consiste à intégrer des plateformes : Prime-Power (PW) 250, PW 450, PW 900, SUNS, Cisco pour l'operateur télécom SFR.

Puis dans un deuxième temps à assurer le support 24H /24H de niveau 2 et 3 en partenariat avec des experts techniques d'Allemagne sur plusieurs plateformes de services : IP-DASP, IN adv@ntage Siemens, IN SFR, SCP service switching Point, SSD, Gateway SFR, Analyseur de traces,



Lors de cette mission, j'ai participé aux différentes phases de l'installation jusqu'à la mise en production plateformes IN, tant du point de vue technique que relationnel. En liaison directe avec le client j'assurais la communication des différentes phases du projet et les corrections des anomalies remontées lors de l'installation.



Mes compétences :

