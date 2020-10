O'nella DIMANCHE

Vous êtes passionné par la BI et bien, bonne nouvelle ...nous aussi !



Chez WAPSI nous avons fait de la BI notre coeur de métier!



Actuellement nous travaillons sur des projets avec Power BI / MSBI.



Nous recrutons également en CDI, des Développeurs ayant 3 à 5 ans d'expérience et maitrisant Power BI, Dax, SSIS.



"You speak English" et vous souhaitez travailler dans un environnement international... CONTACTEZ-NOUS !



Pour postulez, envoyez votre C.V. sur l'adresse suivante ou par message privé : onella.dimanche@yourbo.fr



Poste ouvert jusqu'au 24 octobre 2020.



Je vous invite à visiter notre site pour plus d'information sur WAPSI. www.wapsi.fr