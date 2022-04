Abdoulaye DEME

Technicien supérieur en transit et transport

avec une experience de six(6)ans dans le supply chain

détenteur d'un carnet d'adressees de fournisseurs de pieces détachées pret à travailler avec des partenaires en vue de ravitailler des sociétés sénégalaises en piéces détachées selectionnées et ciblées dont je suis sur d'ecouler

notez au passage une maitrise parfaite de la legislation douaniére locale et étrangére ,et le supply chain dans sa globalité



Mes compétences :

Production

Qualité