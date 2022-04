Bonjour à tous les internautes du monde ! Je me permets par le biais de l’internet de vous retracer mon modeste parcours scolaire et professionnel.

Mon nom de famille c’est : DIEYE

Mon prénom : ABDOULAYE

Mais, je suis plus connu sous le sobriquet de BAYE DIEYE

J’ai 26 ans

En quelques mots : Je suis jeune sénégalais célibataire et sans enfant.



Mes compétences :

Marketing

Journalisme

Communication

Informatique