Je m'appelle Souleymane Sané, Sénégalais genre masculin, journaliste reporter actuellement au journal le Matin, une licence en journalisme/communication en 2010. je suis âgé de 30 ans, je maîtrise le français et un peu l'anglais et l'arabe lu. je suis de teint noir, mesurant 1.80 m. Je suis célibataire sans enfant, vivant avec ma famille. Je suis le benjamin d'une famille de six personnes dont quatre garçons et deux filles.



Mes compétences :

Presse

Presse écrite