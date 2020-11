Abdoulaye DIOP

EXPERT EN HAUTE FINANCE diplômé

Directeur Cabinet GLOBAL VALUE

- Intermediation financière

- Ingénierie financière

- Introduction en bourse

- Montages financiers complexes...



Capacité à nouer des relations partenariales

Leadership, culture du résultat

Influence positive

Management dans un contexte multiculturel

Stratégie pluridisciplinaire



Consultant ingénierie financière et systèmes dinformation

Chef de projet pour le développement de nouvelles versions de logiciels compatibles normes SYSCOADA

- Réalisation de la liasse fiscale SYCOADA (Système Comptable Ouest Africain OHADA)

- Automatisation des télé-déclarations fiscales et sociales des pays de lUEMOA

- Programme de conversion plan comptable français, IFRS-IAS et SYSCOADA

- Optimisation par automatisation des process transactionnels aux entreprises ;

- Conception dune application générant automatiquement la passation des écritures comptables à partir de documents en format image numérisés ;

- Délocalisation de tenue comptabilité des grands donneurs dordres européens



Mes compétences :

Audit

Audit & contrôle de gestion

Contrôle de gestion

Finance

IAS

IFRS

Management

Management stratégique