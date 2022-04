Abdoulaye KAMBAYE

Issu d'un bac scientifique, j'ai fais le choix de m'orienter dans le domaine du transport et de la logistique. J'ai eu mon D.U.T à l'IUT de Chalon-sur-Saône , pour ensuite décrocher une licence professionnelle en logistique de distribution et transports internationaux à l'IUT de Besançon-Vesoul. J'ai interrompu mes études en 2013 pour des raisons personnelles indépendantes de ma volonté. Actuellement titulaire de ces diplômes et des attestations de capacité de Transports et de Commissionnaire. Mon objectif c'est de travailler dans le domaine du transport et/ou de la logistique (exploitant, affréteur, approvisionneur, gestionnaire de stock, transitaire,...) pour enfin devenir responsable de site ou cadre dans une entreprise orientée dans ce domaine. Et également mettre mes attestations de capacités de Transport au service de mon futur employeur et/ou collaborateur.



Mes compétences :

Informatique

Logistique