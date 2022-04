Issu d'une formation technologique - Génie Electrique et Informatique Industrielle - je cultive depuis mon entrée à l'Ecole Supérieure de Commerce Euromed Management, la double compétence.



Je serai diplômé en 2012. Je souhaiterai intégrer une entreprise dans laquelle mes compétences d'ingénieur d'affaires (appelé aussi technico-commercial selon les entreprises), pourraient apporter une valeur ajoutée et contribuer à augmenter la croissance ou encore gagner de nouveaux parts de marché.

Mes expériences décrites ci après vous permettront de juger de la diversité de mon cursus.



Secteurs visés: TÉLÉCOMMUNICATION, AUTOMOBILE, CONSEIL, INFORMATIQUE, AÉRONAUTIQUE, TÉLÉPHONIE, AÉROSPATIAL, DÉFENSE, BANQUE, ASSURANCE.



Je n'ai aucune limite de disponibilité géographique.



N'hésitez pas à me contacter sur mon téléphone personnel ou par mail.



tel: +336 87 74 32 97 begin_of_the_skype_highlighting +336 87 74 32 97 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting +336 87 74 32 97 end_of_the_skype_highlighting

email: abdoulaye.mane@euromed-management.com