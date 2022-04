Abdoulaye MANÉ

Diplômé depuis 2012 en Ingénierie d'affaires en FRANCE, plus connue sous le nom d'ingénieur commercial, avec une expérience significative de 4-5 ans dans différents domaines (Télécoms, Chimie, Restauration), je souhaiterais à présent trouver un poste similaire au Sénégal et contribuer au développement du pays.

Je reste souple sur les prétentions salariales si toute fois le plan de carrière et l'évolution sont intéressants.

Je suis disponible actuellement pour tout échange et opportunité.



Mes compétences :

LEADERSHIP ET ESPRIT D'ENTREPRISE

MAITRISE D'OUTILS CRM

TRAVAIL ET ANIMATION D'EQUIPE

SENS RELATIONNEL

MAITRISE DE LOGICIELS COEUR DE METIER

VEILLE ET ANALYSE DE MARCHE

VENTE ET NEGOCIATION

GESTION REGLEMENTAIRE ET CONTRACTUELLE

GESTION BUDGETAIRE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE